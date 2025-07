Calciomercato Milan, Allegri a colloquio con Tare: vuole un centravanti con queste caratteristiche precise. I dettagli

Calciomercato Milan, Massimiliano Allegri vuole un attaccante fisico in alternativa a Santiago Gimenez: Boniface in pole

Le mosse di mercato del Milan si fanno sempre più intense, con il neo-tecnico Massimiliano Allegri che, come riportato da Orazio Accomando a SportMediaset su Italia Uno, ha espressamente richiesto un centravanti fisico per rinforzare l’attacco rossonero. La ricerca di un profilo con determinate caratteristiche ha portato a scartare alcuni nomi e a valutarne attentamente altri, con la priorità data non solo alle qualità tecniche, ma anche alla sostenibilità economica dell’operazione.

Nella lista dei desideri di Allegri, un nome che non figura affatto è quello di Dusan Vlahovic. Il bomber serbo, attualmente alla Juventus, rappresenta un’opzione troppo onerosa per le casse del Milan, che sembra orientato verso profili più accessibili, pur mantenendo un alto livello qualitativo. La politica societaria, infatti, punta a un mercato oculato, evitando spese folli e prediligendo investimenti mirati e sostenibili nel lungo periodo.

A far salire le proprie quotazioni, invece, è Victor Boniface, attaccante del Bayer Leverkusen. Il nigeriano, reduce da una stagione convincente in Bundesliga, rappresenta un’opzione estremamente interessante per il Milan. Il suo costo, infatti, sarebbe più contenuto rispetto a quello di Nicolas Jackson, un altro nome accostato ai rossoneri ma ritenuto eccessivamente caro dal Chelsea. Boniface rispecchia il prototipo di attaccante fisico richiesto da Allegri, capace di fare reparto da solo e di fornire un punto di riferimento importante per le manovre offensive. Le sue doti atletiche e la sua capacità di finalizzazione lo rendono un candidato ideale per il nuovo corso del Milan.

Un altro nome che, nonostante le voci, non rientra nei piani del Milan è quello di Moise Kean. L’attaccante italiano, di proprietà della Juventus ma in prestito all’Atletico Madrid nella seconda parte della scorsa stagione, ha ricevuto un’importante offerta dall’Al Hilal, squadra araba che sta investendo cifre astronomiche per portare in Saudi Pro League numerosi campioni. Tuttavia, Kean ha nettamente rifiutato il trasferimento in Arabia Saudita, dimostrando la sua volontà di rimanere in Europa e di competere ai massimi livelli. Al momento, il giocatore è impegnato in colloqui serrati con la Fiorentina per discutere di un eventuale rinnovo di contratto, a testimonianza di come il suo futuro possa essere ancora in Serie A, ma lontano da Milanello.

Il Milan, dunque, prosegue la sua strategia di mercato con grande attenzione, cercando di accontentare le richieste di Allegri senza compromettere la solidità finanziaria del club. La pista che porta a Victor Boniface sembra essere quella più calda in questo momento, con la dirigenza rossonera pronta a sferrare l’attacco decisivo per portare a casa il centravanti fisico tanto desiderato. I prossimi giorni saranno cruciali per definire i dettagli di un’operazione che potrebbe cambiare il volto dell’attacco del Diavolo.