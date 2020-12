Milan, piace Meitè del Torino: Maldini studia un piano per l’acquisto in modo tale da far bilanciare entrate ed uscite, cercando l’affare

Milan, piace Meitè del Torino: Maldini studia un piano per l’acquisto in modo tale da far bilanciare entrate ed uscite, cercando l’affare, come riportato questa mattina da Repubblica.

KRUNIC ATTENTO- Soualiho Meité, spunta così un nuovo nome per il centrocampo rossonero (in realtà se ne parlò già nell’agosto scorso), in particolare per la mediana: si tratta di 26enne di origini ivoriane del Toro. Lo riferisce questa mattina Repubblica che spiega che a fare spazio al calciatore francese potrebbe essere Krunic, il quale potrebbe trasferirsi al Genoa.