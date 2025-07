Calciomercato Milan, l'aneddoto su Perin lascia senza parole! Allegri in pressing, se non dovesse accettare...

Calciomercato Milan, clamoroso aneddoto su Perin: Allegri sta cercando di convincere Perin a raggiungerlo a Milanello. Terracciano l’alternativa

Le indiscrezioni di mercato si fanno sempre più insistenti a Milanello, con il calciomercato Milan che sembra ormai intenzionato a salutare Marco Sportiello. Il portiere, arrivato con l’etichetta di vice-Maignan, non ha convinto appieno la dirigenza rossonera, che sta ora sondando il mercato per trovare un nuovo estremo difensore in grado di offrire maggiori garanzie e, soprattutto, di accettare un ruolo di secondo portiere alle spalle del titolarissimo Mike Maignan.

Il nome che da diverse settimane circolava con maggiore insistenza era quello di Mattia Perin, attuale portiere della Juventus. Il gradimento da parte del Milan per Perin era noto, tanto che il suo profilo era considerato il favorito per ricoprire il ruolo di dodicesimo. Tuttavia, come spesso accade nel calciomercato, le dinamiche possono cambiare rapidamente. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, Perin avrebbe espresso il desiderio di giocare con maggiore continuità, una condizione che il Milan non può garantire con Maignan saldamente tra i pali. Questo fattore, unito probabilmente ad altre considerazioni economiche o tecniche, avrebbe raffreddato la pista che portava al portiere bianconero.

Con il profilo di Perin che si allontana, un nuovo nome è prepotentemente emerso tra le priorità del Milan: si tratta di Pietro Terracciano, attuale portiere della Fiorentina. L’estremo difensore classe 1990 è diventato in questa stagione un punto fermo della retroguardia viola, dimostrando affidabilità, reattività e un buon senso della posizione. La sua esperienza e la sua capacità di gestire la pressione lo rendono un profilo particolarmente interessante per i rossoneri, che cercano un portiere che possa essere un valido sostituto in caso di necessità, senza però avanzare pretese da titolare.

I dialoghi tra il Milan e l’entourage di Terracciano, così come con la Fiorentina, sarebbero già in corso. Questo indica un reale interesse da parte del club di Via Aldo Rossi, che vede in Terracciano un candidato ideale per ricoprire il ruolo di vice-Maignan. La Fiorentina, dal canto suo, potrebbe essere disposta a cedere il proprio portiere in presenza di un’offerta adeguata, considerando anche la possibilità di puntare su altri profili per la prossima stagione.

L’operazione per portare Terracciano al Milan si inserisce in una più ampia strategia di razionalizzazione della rosa e di ottimizzazione dei costi. Il Milan, infatti, è sempre attento a cogliere le occasioni di mercato che possano garantire un miglioramento qualitativo della squadra senza appesantire eccessivamente il bilancio. L’arrivo di Terracciano, con la sua esperienza in Serie A e la sua comprovata affidabilità, rappresenterebbe un passo importante in questa direzione.

Resta da vedere come si evolveranno le trattative nelle prossime settimane. L’intenzione del Milan sembra chiara: trovare un nuovo portiere che possa garantire tranquillità e competitività alla porta rossonera, affiancando un fuoriclasse come Mike Maignan. Il nome di Pietro Terracciano è al momento quello più caldo, con i tifosi rossoneri che attendono con ansia di scoprire chi sarà il prossimo a difendere i pali del Milan quando Maignan non sarà disponibile. L’articolo di Gazzetta.it sottolinea come il futuro di Sportiello sia lontano da Milanello, aprendo la strada a un nuovo capitolo per la porta del Diavolo.