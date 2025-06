Perin, può lasciare la Juventus: c’è anche il Milan su di lui. La situazione

Perin potrebbe lasciare la Juventus in estate. Tre proposte in Serie A per lui, tra queste c’è anche quella del Milan

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Mattia Perin starebbe seriamente considerando l’ipotesi di lasciare la Juventus in questa sessione di calciomercato. Il portiere bianconero, che negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di affidabile secondo, sembra essere alla ricerca di maggiore spazio e di un ruolo da titolare altrove.

Sul tavolo di Perin sarebbero arrivate ben tre proposte concrete da parte di altrettanti club di Serie A. Tra queste, spiccano l’interesse del Bologna e del Como, due squadre che potrebbero offrire al portiere un ruolo di primo piano e la continuità desiderata. Tuttavia, la pista più suggestiva e significativa sarebbe quella che porta al Milan.

L’interesse del Milan per Perin è particolarmente rilevante, considerando che i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di un portiere esperto e di qualità per affiancare o eventualmente sostituire Mike Maignan in caso di necessità, o in previsione di future strategie di mercato. Perin, con la sua esperienza e le sue indubbie capacità, rappresenterebbe un’opzione di alto livello per il club di Via Aldo Rossi.

La decisione finale di Perin dipenderà da diversi fattori, tra cui il progetto sportivo offerto da ciascun club e la possibilità di giocare con maggiore regolarità. Il futuro del portiere ligure, quindi, potrebbe essere lontano da Torino, con il Milan in pole position tra le sue destinazioni preferite, stando alle indiscrezioni di Tuttosport.