Mercato Milan, Maignan obiettivo primario per la porta del Galatasaray! Affare possibile? Cosa filtra sul francese

Mercato Milan, il Galatasaray vorrebbe Mike Maignan come portiere della prossima stagione: la posizione del club rossonero

Il Galatasaray, blasonato club turco e attuale campione di Turchia, è attivamente alla ricerca di un portiere di livello internazionale per rafforzare la propria rosa e innalzare ulteriormente il tasso tecnico della squadra. Dopo settimane di speculazioni e voci, il club di Istanbul sembra aver individuato un obiettivo primario ben preciso, un nome che farebbe sognare i tifosi e aggiungerebbe una dose significativa di qualità tra i pali: Mike Maignan, l’attuale estremo difensore del Milan.

Inizialmente, l’attenzione del Galatasaray si era concentrata su Yann Sommer, portiere svizzero dell’Inter. Tuttavia, le prime voci di un possibile trasferimento in Turchia si sono rapidamente affievolite, in quanto l’Inter non ha mostrato alcun interesse a cedere il proprio numero uno alla formazione turca. Questa chiusura ha spinto il Galatasaray a virare su nuove direzioni, portando alla luce un interesse molto concreto per il portiere rossonero.

Dalla Turchia: Forte Interesse per Mike Maignan

Come riportato dai colleghi di Fanatik, una delle più autorevoli testate sportive turche, Mike Maignan è prepotentemente entrato nella lista degli obiettivi del Galatasaray, posizionandosi addirittura come il candidato numero uno per la porta. Il portiere del Milan, riconosciuto a livello europeo per le sue straordinarie doti tecniche e la sua leadership, sarebbe il rinforzo ideale per le ambizioni del club turco, sia in patria che in Europa.

Secondo quanto emerso dalle fonti turche, la dirigenza del Galatasaray non solo ha avviato i contatti, ma li ha anche intensificati notevolmente nelle ultime ore. L’obiettivo è chiaro: portare il talentuoso portiere francese a Istanbul e regalarlo ai tifosi e al tecnico della squadra. L’investimento su Maignan dimostrerebbe la serietà delle intenzioni del Galatasaray di voler competere ai massimi livelli.

La Situazione Contrattuale con il Milan

Dalla Turchia si mostrano fiduciosi che un accordo possa essere raggiunto, ma è fondamentale analizzare lo stato attuale dei fatti riguardante il rapporto tra Maignan e il Milan. Il portiere francese ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2026 e, al momento, non ha ancora rinnovato il proprio accordo con il club di Via Aldo Rossi. Questa incertezza contrattuale è il fattore che alimenta le speranze del Galatasaray.

Va ricordato che, dopo la saltata trattativa con il Chelsea nelle scorse sessioni di mercato, la dirigenza meneghina ha sempre confermato la centralità di Maignan nel progetto. È stato ribadito che il francese sarà il portiere titolare del Milan e, fatto ancor più significativo, il capitano della formazione rossonera. Questa nomina sottolinea l’importanza e il peso specifico che Maignan ricopre all’interno dello spogliatoio e sul campo.

La sensazione generale è che il transalpino sia destinato a essere uno dei pilastri fondamentali della squadra di Allegri (o di chi sarà l’allenatore), e che il calciomercato Milan farà di tutto per riallacciare i contatti e prolungare quel contratto in scadenza la prossima estate. Tuttavia, l’interesse del Galatasaray potrebbe accelerare le dinamiche e mettere pressione sul club italiano per definire la situazione. Le prossime settimane saranno cruciali per capire se il futuro di Mike Maignan sarà ancora a Milano o se prenderà la strada di Istanbul.