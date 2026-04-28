Nicolodi su Goretzka: «Per il Milan sarebbe un colpo clamoroso. Il Bayern lo ha tenuto un altro anno per questo motivo»

Nicolodi sicuro sull’importanza di Leon Goretzka. Le parole del giornalista di Sky Sport sul possibile arrivo al Milan del tedesco

Intervenuto ai microfoni di MilanVibes, Pietro Nicolodi, esperto di calcio tedesco di Sky Sport, ha analizzato il profilo di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco accostato al Milan. Il giornalista ha sottolineato il valore tecnico e l’affidabilità internazionale del giocatore tedesco, considerandolo un possibile colpo di grande spessore per i rossoneri.

UN PROFILO DI ALTO LIVELLO – «Sicuramente un colpo notevole, anche perché arriva in un’età ancora piuttosto giovane, a 31 anni. Un giocatore di qualità, completo, che sta avendo comunque una buona stagione anche se non da titolare fisso, ma ha spesso l’occasione di entrare in campo e fare buone prestazioni. È vero che in questo Bayern è quasi facile giocare bene ma non è scontato entrare a freddo dalla panchina o titolare in alcune partite e rendere sempre ai massimi livelli».

Nicolodi ha poi spiegato come il periodo meno brillante vissuto dal giocatore sotto la gestione Thomas Tuchel non debba influenzare il giudizio complessivo, considerando il rendimento altalenante di tutta la squadra in quella fase.

IL PERIODO TUCHEL E IL RILANCIO – «I tempi di Tuchel tenderei a cancellarli per tutti quanti i giocatori del Bayern Monaco, tutti resero sotto le loro possibilità. Doveva già andare via infatti ma poi se ne sono accorti l’anno scorso che era molto importante, giocando poi praticamente più lui che tutti quanti, insieme a Kimmich ovviamente».

Infine, l’esperto di calcio tedesco ha ipotizzato i motivi legati al mancato rinnovo del contratto, evidenziando la volontà del club bavarese di ringiovanire la rosa, pur senza mettere in discussione il valore assoluto del giocatore.

IL FUTURO E IL VALORE ASSOLUTO – «Non so come mai si sia arrivati alla rottura delle trattative per il rinnovo, probabilmente hanno Pavlovic che é un prodotto del vivaio locale e sta giocando indubbiamente benissimo ed é uno dei segreti nascosti di questa straordinaria squadra e vorranno magari ringiovanire in maniera ulteriore e tra i tanti giovani hanno magari qualcuno che può prendere il posto di Leon, che rimane un calciatore di una qualità clamorosa».

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