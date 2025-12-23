Nicolodi descrive così Fullkrug: «Attaccante vecchio stile. Può ricordare Mandzukic, ma…»

Nicolodi descrive così Niclas Fullkrug, nuovo attaccante del Milan. Il paragone con Mandzukic e non solo

Il profilo di Niclas Füllkrug continua a generare grande interesse tra gli addetti ai lavori, curiosi di vedere l’impatto del centravanti tedesco nel campionato italiano. Ai microfoni di MilanVibes, l’esperto di calcio tedesco di Sky Sport, Pietro Nicolodi, ha tracciato un ritratto molto chiaro del nuovo acquisto rossonero. Secondo Nicolodi, Füllkrug è un attaccante che può essere definito “vecchio stile”, capace di interpretare il ruolo con una fisicità e una concretezza tipiche delle punte di una volta, caratteristiche che spesso mancano nel calcio moderno.

Le doti principali evidenziate riguardano la capacità del giocatore di agire come perno centrale della manovra. Grazie alla sua struttura, il tedesco è abilissimo nel difendere il pallone e nel far salire la squadra, permettendo ai compagni di inserirsi negli spazi. La sua dominanza aerea è un altro punto di forza indiscutibile: “Di testa le prende più o meno tutte”, ha sottolineato Nicolodi, rendendolo un pericolo costante su ogni cross o calcio piazzato.

Nicolodi e Il paragone illustre: un nuovo Mandzukic per il Milan?

L’aspetto più intrigante dell’analisi riguarda il paragone tattico con un ex rossonero molto amato. Secondo Nicolodi, infatti, Füllkrug può ricordare Mario Mandzukic per la sua attitudine al sacrificio e per la capacità di essere un riferimento granitico in area di rigore. Non si tratta solo di un finalizzatore, ma di un giocatore che sa tenere la palla sotto pressione e lavorare per il collettivo, garantendo quella fisicità necessaria per scardinare le difese più chiuse.

Questa attitudine da “attaccante di una volta”, unita a una freddezza spietata negli ultimi sedici metri, lo rende una pedina fondamentale per le strategie di Massimiliano Allegri. Se il tedesco riuscirà a imporsi con la stessa grinta del croato, il Milan potrebbe aver trovato finalmente l’erede ideale per gestire il peso dell’attacco nelle partite più sporche e complicate della stagione.