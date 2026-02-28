Nicolas Jackson, il pallino di Tare: il Milan torna alla carica per il centravanti. Lo scenario per l’estate

Nicolas Jackson, il centravanti del Chelsea in prestito al Bayern Monaco potrebbe essere l’occasione per l’estate. Ultime

Il casting per l’attacco del Milan in vista della stagione 2026 si arricchisce di un capitolo già noto ai dirigenti di via Aldo Rossi. Sebbene il nome di Serhou Guirassy rimanga il sogno per l’estate, la pista che porta a Nicolas Jackson sta riprendendo quota con forza.

LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Milan

Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, l’attaccante senegalese è un profilo che Igli Tare stima profondamente e per il quale si era già mosso concretamente la scorsa estate, avviando dialoghi sia con l’entourage del giocatore che con il Chelsea.

Jackson rappresenta l’identikit perfetto per il gioco di Massimiliano Allegri: fisicità, capacità di attaccare la profondità e una versatilità tattica che gli permette di svariare su tutto il fronte offensivo. Nonostante le alterne fortune a Londra, il Milan vede in lui il potenziale “crack” per compiere il salto di qualità definitivo, preferendolo al momento ad altre opzioni come Darwin Nuñez. Il lavoro ai fianchi iniziato mesi fa da Tare potrebbe rivelarsi decisivo per battere la concorrenza e portare a Milano un centravanti moderno e di respiro internazionale.