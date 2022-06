Il portiere della Germania, Manuel Neuer, ha parlato alla vigilia della sfida contro l’Italia. Ecco le sue parole

Su Donnarumma – «Non sta a me giudicare chi sia il migliore. Ce ne sono molti altri che stanno giocando ad altissimo livello, anche nella nostra squadra. In generale i portieri hanno raggiunto un grande livello, in questo momento»

Sulla crisi degli attacchi di Italia e Germania – «Ci sono sempre differenze. Si dice spesso che non abbiamo un vero attaccante. Ci sono sempre fasi in cui è richiesto un certo processo. Stiamo cercando qualcosa di nuovo, lo abbiamo sperimentato anche noi. Nei campionati in Italia sono stati due i club a vincere lo scudetto. Questo è cambiato e il cerchio è cresciuto. In Germania ci sono ancora due contendenti al titolo: Dortmund e Bayern»

Sull’Italia – «Una vittoria sarebbe buona per noi perché non abbiamo mai vinto contro di loro dopo 90 minuti negli ultimi anni. Nel 2016 sono serviti i rigori»