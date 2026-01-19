NBA Europe, Ibrahimovic e Cardinale esaltano il progetto: «Avrà un successo incredibile». Ecco tutti i dettagli

NBA Europe, Ibrahimovic e Cardinale parlano del progetto e promettono un grande successo. Ecco le loro parole

A Londra è andato in scena un evento destinato a cambiare per sempre il volto dello sport nel Vecchio Continente. La NBA, in collaborazione con la FIBA, ha presentato ufficialmente la sua visione per la nuova NBA Europe, una lega che dovrebbe debuttare nell’autunno 2027. Il progetto prevede 12 franchigie fisse nelle principali metropoli europee, con Milano e Roma in prima fila come piazze strategiche per il mercato italiano. All’incontro hanno partecipato i vertici dell’Olimpia Milano, con Ettore Messina, ma a rubare la scena è stata la delegazione rossonera.

Sul palco sono saliti Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale, a testimonianza della sinergia sempre più forte tra il Milan e il mondo RedBird. Lo svedese ha sottolineato la potenza del brand americano unito alla passione europea: «Sono convinto che, se l’NBA arriva con un’idea e un modello di business e la combina con i tifosi europei, nasca una partnership perfetta». Anche Cardinale ha mostrato grande ottimismo, dichiarando che «avrà un successo incredibile, se possiamo prendere quello che abbiamo imparato negli Usa e quello che abbiamo imparato qui».

NBA Europe, un ecosistema globale tra investitori e grandi club

L’incontro non è stato solo una presentazione sportiva, ma un vero e proprio summit finanziario. Erano presenti colossi come Nike, Amazon e KKR, oltre ai rappresentanti dei più prestigiosi club calcistici e cestistici d’Europa, dal Manchester City al Real Madrid, tutti interessati a capire come integrarsi in questo nuovo sistema.

L’obiettivo dichiarato da Adam Silver e dai vertici FIBA è quello di sbloccare finalmente il potenziale commerciale del basket europeo, che conta 270 milioni di tifosi ma introiti ancora lontani dai livelli americani. I prossimi mesi saranno decisivi: a marzo l’assemblea dei proprietari NBA potrebbe dare il via libera definitivo. Se il piano andrà in porto, il coinvolgimento di figure come Ibrahimovic e la visione di Massimiliano Allegri e del club rossonero sul fronte delle partnership globali confermano quanto il Milan voglia essere protagonista in questo nuovo ecosistema sportivo mondiale.