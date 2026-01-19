Bucchioni parla dell’interesse del Milan per Tiago Gabriel: «Discorso aperto, ma impossibile che arrivi a gennaio. Vi spiego perché»

Bucchioni, nel suo editoriale per Tmw, parla così dell’interesse del Milan per il difensore del Lecce, Tiago Gabriel

Il mercato del Milan inizia a muoversi con decisione verso il reparto arretrato. Nel suo ultimo editoriale su TMW, il giornalista Enzo Bucchioni ha acceso i riflettori su un nome che sta scalando le gerarchie di gradimento a Casa Milan: Tiago Gabriel. Il difensore portoghese, pilastro del Lecce, rappresenta l’ennesimo talento scovato dall’intuizione di Pantaleo Corvino, capace di portare nel Salento profili di alto livello a costi contenuti.

Nonostante la giovane età, la valutazione del calciatore è già schizzata alle stelle. Bucchioni sottolinea come la trattativa sia tutt’altro che semplice: «Gli occhi sono tutti per il centrale difensivo Tiago Gabriel osservato ieri sera da vicino. Il Lecce chiede una ventina di milioni (tanto)». La cifra è importante, ma giustificata dalle prestazioni di un ragazzo di soli 21 anni che ha già dimostrato grande personalità e fisicità nel massimo campionato italiano.

Bucchioni, un’opzione per l’estate di Massimiliano Allegri

Difficilmente l’operazione potrà concludersi in questa finestra di mercato, poiché la priorità assoluta dei salentini è mantenere la categoria. Tuttavia, il club rossonero si è già mosso d’anticipo per assicurarsi una corsia preferenziale rispetto alla concorrenza. Come riportato nell’editoriale: «È quasi impossibile prenderlo ora: i salentini devono salvarsi. Il discorso è aperto, intanto il Milan ha un’opzione».

Questo scenario permetterebbe a Massimiliano Allegri di accogliere un rinforzo di qualità per la prossima stagione, andando a ringiovanire una difesa che necessita di nuove energie. Sebbene il prezzo fissato dal Lecce sia elevato, il Milan sembra intenzionato a sfruttare questo vantaggio strategico per bruciare sul tempo gli altri club interessati al gioiellino portoghese.