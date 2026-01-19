Moretto svela nuove informazioni sul futuro del Milan: «C’è un dettaglio importante che riguarda Furlani e Calvelli…»

Moretto svela nuovi dettagli sul futuro societario del Milan che riguarda Calvelli e… Furlani. Ecco le sue parole

Il futuro societario del Milan potrebbe presto tingersi di nuovi colori. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, il club rossonero sta valutando una profonda ristrutturazione interna. I cambiamenti non dovrebbero avvenire nell’immediato, bensì «verso fine stagione», quando la proprietà avrà un quadro più chiaro del rendimento sportivo e gestionale dell’annata 2025/2026.

Nonostante le voci di corridoio parlino di nuovi ingressi o spostamenti di pedine fondamentali, c’è un asse che sembra resistere con forza. Moretto ha infatti evidenziato «un dettaglio importante, di un rapporto molto molto forte tra Calvelli e Furlani». Questa intesa professionale rappresenta attualmente il cuore pulsante delle decisioni operative a Casa Milan, garantendo stabilità in un momento di transizione.

Moretto, il futuro del binomio dirigenziale rossonero

Resta da capire se questa sintonia basterà a mantenere intatti gli equilibri attuali anche nella prossima stagione. Il club, sotto la guida tecnica di Massimiliano Allegri, punta a chiudere l’anno nel migliore dei modi, ma le manovre dietro le quinte non si fermano.

Le prossime settimane saranno decisive per comprendere come si evolverà la situazione. Come sottolineato dall’indiscrezione: «Vedremo se poi questo binomio potrà continuare anche in futuro». Se l’assetto dovesse cambiare, la sfida per il Milan sarà quella di non disperdere il lavoro svolto finora, cercando di integrare nuove figure senza incrinare i rapporti già consolidati.