Nazionali Milan: Leao ai Mondiali, delusioni per Ibra e Bennacer

Notte di verdetti Mondiali. Il Portogallo di Rafa festeggia la qualificazione, out Algeria e Svezia. Giroud segna ancora in amichevole

Una notte di verdetti per i tanti rossoneri impegnati con le rispettive nazionali. Sorride Leão, che vola ai Mondiali in Qatar con il suo Portogallo: 2-0 il risultato contro la Macedonia del Nord, per effetto della doppietta di Bruno Fernandes. Rafa è subentrato a Diogo Jota al 76′, a risultato acquisito. Sentimento opposto per Bennacer e Ibrahimović, che come Rafa si giocavano l’accesso alla rassegna intercontinentale.

L’Algeria di Isma (in campo per tutta la partita), dopo aver vinto 1-0 in Camerun, è stata sconfitta ai supplementari nella gara di ritorno. Di Toko Ekambi al 124′ il gol che ha estromesso i Campioni d’Africa 2019 dal prossimo Mondiale. Stessa sorte per la Svezia di Zlatan, sconfitta 2-0 dalla Polonia: in gol Lewandowski e Zieliński, mentre l’11 rossonero è entrato in campo all’80’ al posto di Danielson. Si qualifica invece il Senegal di Ballo-Touré, in panchina ieri nella vittoria dei suoi ai rigori contro l’Egitto.

Tutte amichevoli per gli altri rossoneri: la Francia ha dilagato contro il Sudafrica con un netto 5-0. Le due note molto positive da segnalare sono l’esordio da titolare di Mike Maignan e un altro gol di Giroud, dopo quello contro la Costa d’Avorio. Olivier, titolare per la seconda partita di fila, ha segnato il gol del 2-0 su assist di Griezmann, salendo così a quota 48 in nazionale e avvicinando ulteriormente il record-man Henry, a quota 51. Panchina per Theo Hernández.

Titolare e in campo per 90′ anche Tonali nella vittoria dell’Italia a Konya contro la Turchia. Ottava presenza in nazionale maggiore per Sandro, che ha servito a Raspadori l’assist del gol del 2-1. Panchina per Krunić nell’amichevole vinta 1-0 dalla Bosnia sul Lussemburgo, poco più di mezz’ora in campo per Saelemaekers nel successo del Belgio sul Burkina Faso, 3-0 in amichevole. Sconfitta, sempre in amichevole, per la Costa d’Avorio di Kessie: 3-0 contro l’Inghilterra a Wembley e 90′ per Franck.