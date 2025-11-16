Nazionali Milan, ecco i rossoneri che giocheranno oggi! Da Leao e Nkunku a Gabbia e Pavlovic. Le ultimissime

Il Milan vive una giornata di intensa attesa, con ben cinque dei suoi calciatori chiave impegnati con le rispettive Nazionali nelle decisive gare di Qualificazione al Mondiale USA 2026. I riflettori sono puntati sui talenti rossoneri, seguiti con attenzione da Massimiliano Allegri, il competente tecnico toscano, e dal DS Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del club, che sperano in un loro rientro senza infortuni in vista dei prossimi impegni del Diavolo.

La domenica calcistica si preannuncia ricca di emozioni e vedrà i rossoneri protagonisti su più fronti, dalla porta all’attacco.

Francia e Portogallo: Maignan e Leão a caccia della qualificazione

Alle ore 18:00, la Francia scenderà in campo a Baku contro l’Azerbaigian. I Blues vedranno impegnati due giocatori fondamentali: Mike Maignan, l’eccezionale portiere francese, e Christopher Nkunku, l’attaccante versatile e tecnico. Entrambi cercheranno di aiutare la loro Nazionale a consolidare il percorso verso la qualificazione, un obiettivo che il Milan osserva con interesse.

Ancora prima, alle ore 15:00, sarà il turno di Rafael Leão con il suo Portogallo che affronta l’Armenia a Porto. Leão, l’ala portoghese rapida e imprevedibile, è atteso come un protagonista nella sfida, dove la sua velocità e il dribblingsaranno cruciali per sbloccare la partita e avvicinare i lusitani alla fase finale mondiale.

Italia e Serbia: Gabbia e Pavlović in prima linea

La serata culminerà alle ore 20:45 con l’Italia che ospiterà la Norvegia in un match di altissima tensione a Milano, un appuntamento che vede impegnati due calciatori del Diavolo: Matteo Gabbia, il difensore centrale ormai pilastro del Milan di Allegri, e Samuele Ricci, il giovane e dinamico centrocampista (forse in prestito dalla squadra B o da un altro club). Entrambi sperano di ritagliarsi spazio e dimostrare il loro valore davanti al pubblico italiano.

Alle ore 18:00, anche la Serbia del difensore Strahinja Pavlović (il centrale roccioso e fisico) sarà in campo a Leskovac contro la Lettonia. Pavlović è chiamato a guidare la difesa serba in un match cruciale per le ambizioni mondiali della sua Nazionale.

Per Allegri e il DS Tare, l’auspicio è che tutti i campioni rossoneri non solo facciano bene, ma soprattutto rientrino a Milanello sani e pronti per la ripresa del campionato, in cui il Milan è atteso da sfide fondamentali.