Inter Milan, martedì si torna a lavoro a Milanello: le ultime sui rientri dalle Nazionali e sugli infortunati

Inter Milan, da martedì la squadra si ritroverà agli ordini di Massimiliano Allegri per preparare il derby in programma martedì

La sosta per le Nazionali volge al termine e l’attenzione del Milan si sposta nuovamente sul campionato, con il countdown per l’attesissimo derby contro l’Inter, in programma il 23 novembre, che si fa sempre più serrato. Gli allenamenti dei rossoneri riprenderanno ufficialmente martedì presso il centro sportivo di Milanello, giorno in cui è atteso il rientro dei primi giocatori impegnati con le rispettive selezioni.

Tra i primi a varcare i cancelli ci saranno gli Azzurri come Matteo Gabbia e Samuele Ricci, ma anche il talento portoghese Rafael Leão, l’ala sinistra nota per la sua incredibile velocità e la capacità di spaccare le difese avversarie.

Tomori e Rabiot: Due Rientri Fondamentali

La vera notizia che fa sorridere l’ambiente del Diavolo riguarda però il rientro in gruppo di due pedine fondamentali che hanno dovuto saltare le scorse partite a causa di infortuni.

In programma c’è il ritorno in campo di Fikayo Tomori , il difensore inglese, leader della retroguardia rossonera e pilastro per solidità e velocità. La sua presenza è cruciale per ristabilire l’equilibrio difensivo in vista di una sfida così delicata.

, il difensore inglese, leader della retroguardia e pilastro per solidità e velocità. La sua presenza è cruciale per ristabilire l’equilibrio difensivo in vista di una sfida così delicata. Al suo fianco, tornerà ad allenarsi con i compagni anche Adrien Rabiot. Il centrocampista francese, dinamico e potente, è desideroso di recuperare la piena condizione.

Proprio Rabiot sta spingendo con forza per ritrovare una forma fisica di alto livello, con un obiettivo ben preciso in testa: essere già disponibile e, possibilmente, schierato come titolare nel derby. La sua esperienza e il suo apporto in mezzo al campo sarebbero un boost fondamentale per il centrocampo del Milan, specialmente in una partita che richiederà grande fisicità e personalità.

La ripresa degli allenamenti segna l’inizio della preparazione tattica per la sfida contro i nerazzurri. Con il rientro dei nazionali e il recupero degli infortunati chiave, l’allenatore ha finalmente a disposizione quasi l’intera rosa per definire la strategia anti-Inter. Le prossime sedute saranno decisive per valutare la condizione dei singoli e sciogliere gli ultimi dubbi di formazione.