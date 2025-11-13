Connect with us

Moldavia Italia 0-2: gli Azzurri di Gattuso vincono senza brillare. I due rossoneri Gabbia e Ricci in panchina per 90 minuti

Moldavia Italia 0-2: termina qui, sofferto successo per gli Azzurri di Gattuso!

Mercato Milan, Lewandowski più vicino? La mossa del Barcellona fa felice Tare, i blaugrana puntano il top player a giugno

Tare ospite al Social Football Summit 2025. Intervista One to One il 19 novembre. I dettagli - FOTO

Conte, prosegue il momento no! Tegola per il salentino, si ferma un altro titolarissimo: stop lunghissimo

Moldavia Italia 0-2: Tonali e compagni vincono a fatica in trasferta. Gattuso concede zero minuti ai due calciatori del Milan Ricci e Gabbia

L’Italia ha conquistato una vittoria sofferta e faticosa contro la modesta Moldavia a Chisinau, nell’ultima gara di qualificazione mondiale. Gli Azzurri, guidati da Gattuso, sono riusciti a sbloccare l’incontro solo all’88° minuto grazie a un bel colpo di testa in tuffo di Mancini.

Il risultato finale di 0-2 è stato sigillato nel recupero da Pio Esposito.

Nonostante il turnover e la necessità di rodare gli schemi, i due giocatori del Milan convocati, Samuele Ricci e Matteo Gabbia, sono rimasti in panchina per tutta la durata del match. Il CT Gattuso ha preferito non impiegare i due rossoneri, che non hanno quindi avuto l’opportunità di mettersi in mostra.

