Nations League, calcio senza pensieri per dimenticare l’inutilità del torneo

Si chiude la Final Four di Nations League che non appassiona ma se non altro ha regalato spettacolo nelle due sfide di semifinale

La seconda Nations League della storia verrà assegnata questa sera al Meazza di Milano tra il disinteresse generale. Sì, forse la frase è un po’ troppo a effetto ma la sostanza della realtà non è poi così lontana.

Chiaro che la sconfitta degli Azzurri nella semifinale ha tolto gran parte dell’entusiasmo per una manifestazione che però non è evidentemente ancora entrata nel cuore di tutti gli appassionati. Non solo quelli italiani.

Basti pensare alle dichiarazioni di Courtois sulla finalina terzo-quarto posto Italia-Belgio: «La partita contro L’Italia è inutile. Essere 3° nella Nations League è inutile. A cosa serve? Non so perché dobbiamo giocare questa partita». Più chiaro di così…

