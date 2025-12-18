Napoli Milan, i precedenti tra le due squadre: dall’incrocio in Champions alle sfide in campionato

Napoli Milan, i precedenti tra le due squadre: da quell’incrocio in Champions League fino alla vittoria di San Siro più recente

Negli ultimi cinque anni, la sfida tra Napoli e Milan si è trasformata da un classico del calcio italiano in un vero e proprio scontro d’élite, spesso decisivo per l’assegnazione dei titoli o per il cammino europeo. Il periodo tra il 2020 e il 2025 ha visto le due squadre alternarsi in un dominio tecnico che ha vissuto il suo apice nella stagione 2022/23, quando le urne di Nyon le misero di fronte nei quarti di finale di Champions League. In quell’occasione, il Milan riuscì a strappare il pass per la semifinale grazie all’1-0 di San Siro e al sofferto 1-1 del ritorno al Maradona, segnato dalla cavalcata di Leão e dalla firma di Giroud.

Napoli Milan, il gol di Giroud e la firma di Lukaku

Sempre in quella stagione, il campionato regalò risultati diametralmente opposti, sottolineando una tendenza curiosa di questo quinquennio: la frequente vittoria della squadra in trasferta. Se il Napoli di Spalletti riuscì a espugnare Milano per 2-1, i rossoneri risposero con un clamoroso 4-0 a Fuorigrotta, una delle sconfitte più pesanti subite dagli azzurri nell’anno del loro terzo scudetto. Anche l’anno precedente, quello del titolo rossonero (2021/22), fu un guizzo di Giroud al Maradona a indirizzare la corsa verso il tricolore, confermando come questo incrocio sia diventato un crocevia psicologico fondamentale.

L’ultimo capitolo in ordine di tempo è stato scritto in questa stagione da Antonio Conte, capace di invertire il trend con un cinico successo a San Siro. Tuttavia, la Supercoppa di Riad rappresenta un territorio neutro che azzera i vantaggi ambientali e rimescola le carte di una rivalità che, tra gol d’autore e difese d’acciaio, non ha mai smesso di regalare colpi di scena. Domani sera, l’ennesimo atto di una sfida che, negli ultimi 60 mesi, ha rappresentato il meglio del calcio nostrano.