Allegri a SportMediaset: «Non pensiamo al mercato, c’è una finale da raggiungere. Le condizioni di Leao? Vi svelo questo»

Allegri parla così a SportMediaset alla vigilia della sfida di Supercoppa contro il Napoli. Le parole del tecnico rossonero

Dall’entusiasmo dei tifosi arabi alle preoccupazioni per l’infermeria: la vigilia della semifinale di Supercoppa per il Milan è un mix di emozioni contrastanti. Massimiliano Allegri, intervenuto ai microfoni di SportMediaset, ha subito voluto ringraziare il pubblico di Riad, sottolineando come «ci sono tantissimi tifosi, siamo stati accolti molto bene e speriamo di ripagarli domani sera giocando una buona partita ma soprattutto facendo un ottimo risultato». Nonostante il Milan arrivi da detentore del trofeo, il tecnico mantiene i piedi per terra, ricordando che la sfida contro gli azzurri sarà un capitolo a sé stante rispetto ai successi ottenuti in campionato a San Siro, poiché «le partite da dentro o fuori sono diverse da quelle del campionato» e servirà un approccio differente per superare un Napoli definito «molto forte».

Allegri, L’emergenza infortuni: si ferma Santiago Giménez

Le notizie più delicate arrivano però dal bollettino medico, con una notizia che gela i tifosi: il forfait prolungato di Santiago Giménez. L’attaccante, che sembrava vicino al rientro, dovrà invece operarsi. Allegri ha spiegato con estrema chiarezza la situazione, riferendo che «sembrava avviato al recupero con la terapia conservativa invece si è rifermato per il dolore alla caviglia, ha fatto un consulto e domani ci sarà questa piccola operazione che lo terrà lontano per un po’ di tempo dai campi di gioco». A questa assenza si aggiunge quella di Gabbia, rimasto in Italia per un trauma, mentre resta il dubbio legato a Rafa Leao, che non si allena con il gruppo da diversi giorni e verrà valutato solo nelle ore precedenti al match.

L’imprevisto stop chirurgico di Giménez apre inevitabilmente il dibattito sulla necessità di intervenire a gennaio, specialmente alla luce delle parole di Pellegatti sulla “coperta corta”. Allegri, tuttavia, preferisce mantenere la calma e non forzare la mano alla società nell’immediato. Il tecnico ha infatti precisato che «in questo momento è una cosa fresca che è stata decisa ieri dopo il consulto. Non ci abbiamo pensato, abbiamo una partita imminente. Dopo con la società faremo le dovute valutazioni». Al momento, la strategia comunicativa di Allegri punta tutto sulle risorse interne, ribadendo che «il mercato è recuperare i giocatori che abbiamo in casa, poi vedremo», puntando sui rientri di Fofana e Athekame per dare ossigeno a una rosa nuovamente colpita dalla sfortuna.