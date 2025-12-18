Napoli Milan, gli eroi azzurri e rossoneri: Leao, Lukaku ma non solo. Ecco chi ha deciso le ultime sfide

Napoli Milan, gli ultimi incroci hanno visto diversi protagonisti: da Leao a Pulisic, passando per Lukaku e Simeone

Se negli ultimi cinque anni Napoli-Milan è diventata una sfida da “dentro o fuori”, il merito è soprattutto dei grandi interpreti che hanno saputo prendersi la scena nel momento del bisogno. In casa rossonera, il nome che svetta su tutti è quello di Olivier Giroud. L’attaccante francese si è consacrato come l’uomo dei gol pesanti, firmando la rete decisiva nello scontro scudetto del marzo 2022 al Maradona e, l’anno successivo, il gol che ha blindato la qualificazione alla semifinale di Champions League. Accanto a lui, Rafael Leão ha spesso rappresentato l’ago della bilancia: la sua accelerazione devastante per servire proprio Giroud a Napoli resta una delle immagini iconiche della storia moderna del club.

Napoli Milan, la sfida non si decide solo in attacco

Non solo attacco, però. Il peso specifico di Mike Maignan in questi incroci è stato monumentale. La sua capacità di ipnotizzare gli avversari dagli undici metri — come dimostrato nel rigore parato a Khvicha Kvaratskhelia durante il ritorno dei quarti di Champions — ha spesso spostato l’inerzia psicologica della sfida verso i colori rossoneri. Dall’altra parte, il georgiano è rimasto il pericolo pubblico numero uno, capace con i suoi dribbling di mandare in crisi la retroguardia milanista, pur trovando in Maignan un ostacolo spesso insormontabile.

Negli ultimi capitoli della sfida, sono emersi nuovi protagonisti. Se il Napoli ha goduto dei guizzi di Giovanni Simeone, autore di un colpo di testa letale a San Siro nel 2022, oggi la squadra di Conte si affida alla fisicità di Romelu Lukaku, già decisivo nell’ultimo scontro diretto dello scorso campionato. Con l’assenza forzata di Giménez e il dubbio Leão, la Supercoppa di Riad attende di scoprire chi sarà il prossimo a incidere il proprio nome in questa sfida infinita: sarà la notte del ritorno di “Big Rom” o quella della definitiva consacrazione della leadership di Maignan?