Napoli Milan, chi vince tra azzurri e rossoneri? Crippa risponde così senza alcun dubbio. E su Modric dice che…

Napoli Milan, il pronostico di Crippa non lascia dubbi. L’ex calciatore, poi, parla così di Luka Modric: le sue parole

Nell’approfondimento concesso alla Gazzetta dello Sport, Massimo Crippa non ha avuto dubbi nell’indicare i possibili protagonisti della sfida di Supercoppa. Per quanto riguarda il Milan, l’uomo chiave è senza dubbio Luka Modric. Nonostante i quarant’anni, il croato continua a incantare: “Potremmo anche bendarlo — ha dichiarato Crippa — e saprebbe comunque come lanciare un compagno”. Un calciatore definito “spaziale”, capace di elevare il livello tecnico dell’intero match con la sua visione di gioco fuori dal comune.

Sul fronte opposto, il Napoli deve fare i conti con l’assenza pesante di un altro fuoriclasse, Kevin De Bruyne. Senza il belga, Crippa ritiene che la forza dei partenopei risieda principalmente nel collettivo di Antonio Conte. Sebbene manchi la scintilla individuale del trequartista, l’ex azzurro è convinto che l’organizzazione corale possa sopperire all’assenza, in attesa che un protagonista a sorpresa emerga dal gruppo proprio nella serata più importante.

Napoli Milan, Doppio pronostico: azzurri pigliatutto tra Supercoppa e Scudetto

Interrogato sugli esiti finali, Crippa non ha lasciato spazio a interpretazioni, schierandosi apertamente con i colori azzurri. Per la sfida di domani sera a Riad, il suo verdetto è secco: Napoli vincente. Ma la fiducia dell’ex centrocampista si estende oltre il trofeo immediato, toccando anche la corsa al titolo nazionale. Alla domanda su chi vincerà lo scudetto, la risposta è stata immediata e intrisa di speranza: “Il Napoli, ovviamente”, un auspicio che conferma il grande entusiasmo attorno alla cura Conte.