Napoli Milan, in Supercoppa è sfida tra Conte e Allegri. L’opinione di Crippa sul duello tra il tecnico azzurro e quello rossonero

Napoli Milan, Crippa parla così della sfida tra Allegri e Conte in Supercoppa. Un duello tra i due tecnici migliori del panorama italiano

In un’intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Massimo Crippa ha presentato la sfida di domani sera a Riad tra Napoli e Milan, valida per la Supercoppa Italiana. Nonostante la difficoltà di fare pronostici, l’ex calciatore non si è nascosto: vede i partenopei leggermente favoriti. Secondo Crippa, il titolo di Campioni d’Italia ha un peso specifico che non svanisce, anche se il destino e gli infortuni hanno privato la squadra di Antonio Conte di troppi elementi chiave in questa fase della stagione.

Dal punto di vista tattico, la gara secca impone un’interpretazione diversa rispetto al campionato. La prudenza potrebbe farla da padrona, complici le fatiche accumulate nelle ultime settimane e le rotazioni obbligate dalle assenze. Tuttavia, Crippa è convinto che la statura internazionale di entrambi i club sia una garanzia per il divertimento: la qualità dei singoli e l’importanza del trofeo in palio trasformeranno il match in un evento di alto livello.

Napoli Milan, Il duello in panchina: Conte contro Allegri per la storia

Il vero cuore della sfida, però, risiede nel confronto tra i due allenatori. Crippa definisce Conte e Allegri i migliori tecnici del panorama italiano, due “top” la cui storia parla da sé. Entrambe le squadre possiedono un’identità fortissima, riflesso fedele dei propri allenatori che riescono a incidere profondamente non solo a livello tattico, ma soprattutto sotto l’aspetto psicologico. Sarà una battaglia di nervi e strategia dove la capacità di dare un indirizzo preciso al match farà la differenza.