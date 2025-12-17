Napoli Milan, Simone e un pronostico complesso: ma per i rossoneri c’è il fattore Leao. Le parole dell’ex calciatore

Napoli Milan, Simone parla così della sfida di Supercoppa. Le difficoltà degli azzurri e il fattore Leao per i rossoneri: le parole

Alla vigilia della semifinale di Supercoppa Italiana, l’ex rossonero Marco Simone ha espresso il suo punto di vista sulle pagine della Gazzetta dello Sport. Nonostante il Napoli arrivi da due sconfitte consecutive, Simone invita alla cautela, ricordando lo straordinario lavoro svolto da Antonio Conte negli ultimi mesi. Secondo l’ex punta, mantenere il club azzurro nel “treno delle prime” non è un risultato scontato e la natura di partita secca rende ogni pronostico estremamente complesso.

Il grande punto interrogativo della sfida riguarda la presenza di Rafael Leao, attualmente in dubbio. Simone non ha nascosto la sua ammirazione per il portoghese, definendolo il suo giocatore preferito della rosa attuale. Pur riconoscendo l’immenso valore di leader come Maignan, Pulisic e il carisma di un veterano come Modric, è il talento puro dell’esterno lusitano a fare la differenza nei giudizi dell’ex attaccante.

Napoli Milan, Il fattore Leao e l’incognita della partita secca

Secondo Simone, Leao possiede quella capacità rara di accendersi improvvisamente e spostare gli equilibri di un match, una dote che lo rende unico nonostante le critiche sulla continuità. La speranza dell’ex rossonero è che il numero 10 possa raggiungere presto una piena maturità calcistica, diventando un giocatore ancora più completo e dominante. In un contesto di eliminazione diretta, il recupero o l’assenza del portoghese potrebbe rappresentare l’ago della bilancia per l’accesso alla finalissima.