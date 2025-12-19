Napoli Milan, le parole di Rabiot mandano un messaggio: l’analisi di Federica Zille. Segui gli aggiornamenti

La sconfitta per 2-0 subita contro il Napoli nella semifinale di Supercoppa Italiana a Riad ha lasciato strascichi importanti in casa Milan. Nonostante l’eliminazione dal torneo in Arabia Saudita, il dibattito si è spostato immediatamente sulle prospettive future e sugli obiettivi stagionali del club meneghino. Durante il post-partita negli studi di SportMediaset (fonte ufficiale delle dichiarazioni), la nota giornalista di DAZN Federica Zille ha offerto una chiave di lettura interessante sul dualismo tra le dichiarazioni della panchina e quelle dello spogliatoio dei rossoneri.

Allegri e la strategia della calma, Rabiot punta in alto

Secondo la Zille, Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore del Milan celebre per il suo approccio pragmatico e la capacità di gestire i momenti di tensione, sta cercando di gettare acqua sul fuoco. L’obiettivo del mister livornese è chiaro: evitare di caricare la squadra di pressioni eccessive, mantenendo ufficialmente un profilo basso fin dall’inizio del campionato. Tuttavia, la giornalista ha sottolineato come le parole di Adrien Rabiot, centrocampista francese di caratura internazionale e perno della mediana, suggeriscano ambizioni ben diverse dal semplice raggiungimento del quarto posto.

Ai microfoni di SportMediaset, il calciatore transalpino dotato di grande forza fisica e visione di gioco ha espresso il rammarico del gruppo, ma ha lanciato un segnale di forte compattezza. Rabiot ha esortato i compagni a effettuare subito uno switch mentale sulla Serie A, sottolineando come il Diavolo stia disputando un bel campionato. Il centrocampista ha inoltre evidenziato l’importanza del lavoro quotidiano per la crescita dei tanti giovani talenti in rosa che stanno imparando a gestire queste competizioni.

La visione di Igli Tare per il futuro del Diavolo

In questo scenario di crescita si inserisce perfettamente la figura di Igli Tare, il nuovo Direttore Sportivo del Milan. Il dirigente rossonero, stratega del mercato internazionale e abile architetto della rosa, sta monitorando con attenzione la reazione della squadra dopo il ko di Riad. La sinergia tra la visione societaria di Tare e la gestione tecnica di Allegri sarà fondamentale per trasformare la delusione della Supercoppa in benzina per la corsa scudetto.

Il nuovo DS del Milan è consapevole che per competere ai massimi livelli serve la serenità invocata da Rabiot, ma anche la qualità di interpreti come Rafael Leao, l’attaccante portoghese funambolico e decisivo con i suoi strappi, e la solidità di Theo Hernandez, il laterale francese famoso per le sue travolgenti discese sulla fascia.

Nonostante l’amarezza per la finale sfumata, i rossoneri tornano dall’Arabia Saudita con la consapevolezza di avere un organico che punta al vertice. La gestione diplomatica di Massimiliano Allegri e la programmazione di Igli Tarepromettono di rendere la seconda parte di stagione del Diavolo estremamente avvincente.