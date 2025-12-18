Napoli Milan, Leao non sarà neanche in panchina: le ultime sul numero 10 rossonero

Napoli Milan, Rafael Leao non sarà neanche in panchina per la sfida di Supercoppa: le ultime sull’attaccante portoghese

La notizia che nessun tifoso rossonero avrebbe voluto leggere è diventata ufficiale con la diffusione delle distinte a Riad: Rafael Leao non sarà della partita contro il Napoli. L’attaccante portoghese, che sta lottando con un fastidioso risentimento all’adduttore destro rimediato nel match contro il Torino, guarderà i compagni dalla tribuna dell’Al-Awwal Park. Nonostante il giocatore avesse provato a stringere i denti nei giorni scorsi, Massimiliano Allegri ha preferito non correre rischi inutili, evitando una ricaduta che potrebbe compromettere non solo la competizione araba, ma l’intero mese di gennaio che si preannuncia densissimo di impegni cruciali per il Milan.

La scelta dell’allenatore livornese rispecchia appieno la sua filosofia di gestione delle risorse umane e fisiche. Anche se la risonanza magnetica ha escluso lesioni gravi, il dolore persistente ha consigliato estrema prudenza. Allegri sa bene che forzare il rientro di un giocatore esplosivo come Leao in una partita ad alta intensità contro il Napoli di Conte sarebbe un azzardo eccessivo. Senza il numero 10, il Milan dovrà ridisegnare il proprio assetto offensivo, affidandosi alla compattezza del collettivo e alla capacità di gestione che il tecnico ha saputo trasmettere al gruppo in questi mesi.

Napoli Milan, Speranza finale: il piano di Allegri per il rientro

Tuttavia, il torneo di Leao potrebbe non essere finito qui. La scelta di portarlo in tribuna e non rischiare nemmeno la panchina fa parte di una strategia precisa: concedergli ulteriori tre giorni di terapie e lavoro personalizzato. L’obiettivo dichiarato dello staff tecnico e medico è quello di recuperare il portoghese per l’eventuale finale di lunedì 22 dicembre. Se i compagni riusciranno a superare l’ostacolo Napoli senza il loro uomo più rappresentativo, Allegri spera di poter schierare un Leao rigenerato per l’ultimo atto della manifestazione, puntando tutto sulla freschezza del suo fuoriclasse nel momento decisivo.