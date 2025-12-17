Napoli Milan, una buona e una cattiva notizia per Conte: gli azzurri recuperano Lukaku ma perdono…

Napoli Milan, Conte festeggia il ritorno di Lukaku ma deve fare i conti con un’importante assenza: le ultime sugli azzurri

Mentre il Milan fa i conti con l’emergenza in attacco, in casa Napoli arrivano segnali contrastanti dal campo d’allenamento di Riad. Secondo quanto riportato da TuttoNapoli, la lieta notizia per Antonio Conte riguarda il recupero di Romelu Lukaku: il centravanti belga è ufficialmente tornato a lavorare con il resto del gruppo dopo una lunga assenza. Sebbene il suo impiego immediato resti cauto, la convocazione è un segnale forte: l’obiettivo dello staff tecnico sarebbe quello di fargli riassaporare il terreno di gioco per uno spezzone di gara, magari proprio in occasione di un’eventuale finale qualora i partenopei dovessero superare lo scoglio rossonero.

Napoli Milan, niente da fare per Olivera

Di segno opposto è invece la situazione che riguarda la corsia mancina azzurra. Antonio Conte dovrà infatti fare a meno di Mathias Olivera, che non ha preso parte alla seduta d’allenamento odierna. Il difensore è stato fermato da un affaticamento muscolare al polpaccio, un imprevisto che mette in dubbio la sua presenza per la semifinale e costringe l’allenatore a ridisegnare la difesa in vista dell’incrocio contro gli uomini di Allegri.