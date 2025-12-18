Napoli Milan, Cesari boccia l’arbitraggio di Zufferli: gli episodi dubbi nella sfida di Supercoppa

Napoli Milan, Cesari parla così dell’arbitraggio di Zufferli nella sfida di Supercoppa Italiana: ecco le sue parole

L’analisi di Graziano Cesari negli studi di Sport Mediaset boccia senza appello la direzione di gara di Luca Zufferli nella semifinale di Riad, definendo l’operato dell’arbitro non convincente a causa di una gestione disciplinare troppo permissiva che ha finito per esasperare gli animi in campo. Secondo l’ex arbitro, Zufferli avrebbe perso il controllo della partita già nel primo tempo, prima ignorando una netta simulazione di Højlund in area che meritava il giallo e, pochi minuti dopo, graziando Rabiot per un brutto intervento da tergo su Politano. Questa mancanza di fermezza avrebbe trasmesso ai giocatori un messaggio di impunità, trasformando la sfida in un concentrato di nervosismo e polemiche.

Napoli Milan, la critica di Cesari

L’episodio più controverso dell’intera gara resta però il “manrovescio” di Mike Maignan ai danni di Politano. Nonostante il gioco dovesse riprendere con una punizione a favore del Milan per un fallo subito dal portiere, Cesari sottolinea come la violenta reazione del francese fosse chiaramente da espulsione. Il mancato intervento del VAR Aureliano ha evitato il cartellino rosso a Maignan, ma ha pesato enormemente sulla valutazione complessiva della terna arbitrale. Per il moviolista, il caos finale è la diretta conseguenza di una partita che l’arbitro non è riuscito a tenere in pugno, fallendo proprio nel compito di sanzionare correttamente gli episodi chiave.