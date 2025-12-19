Napoli Milan, possibile squalifica per Allegri? Il tecnico rossonero rischia: ecco perché

Napoli Milan, arriva una squalifica per Massimiliano Allegri? Le ultime sulle polemiche della sfida di Supercoppa

Il clima post-Supercoppa resta incandescente in casa Milan, non solo per il risultato sul campo, ma per il caso che coinvolge Massimiliano Allegri. Nonostante il direttore di gara non abbia preso provvedimenti immediati durante la semifinale contro il Napoli, la posizione dell’allenatore rossonero è ora al vaglio della giustizia sportiva. A fare fede non sarà il referto arbitrale, apparso lacunoso sull’episodio, bensì il rapporto dettagliato redatto dagli ispettori federali presenti a bordo campo.

Secondo le prime indiscrezioni, il Procuratore Giuseppe Chinè avrebbe già ricevuto la documentazione completa. Il rapporto parlerebbe di offese personali reiterate che Allegri avrebbe rivolto a Gabriele Oriali. Sebbene la prova TV sia stata esclusa in quanto non applicabile a questa fattispecie, le testimonianze dirette degli ispettori FIGC pesano come macigni e descrivono un momento di forte tensione agonistica sfociato in un diverbio verbale acceso.

Napoli Milan, Possibili sanzioni: multa o squalifica per il tecnico del Milan?

Ora la palla passa al Giudice Sportivo, che dovrà decidere l’entità della sanzione per il tecnico livornese. Le opzioni sul tavolo sono due: una pesante multa pecuniaria o, nell’ipotesi più grave, una squalifica da scontare nelle prossime giornate di campionato. Al momento, l’orientamento prevalente suggerisce che il club rossonero potrebbe cavarsela con una sanzione economica, salvaguardando la presenza di Allegri in panchina per i prossimi impegni cruciali della stagione.

Il Milan resta in attesa del comunicato ufficiale previsto per domani, mentre il Napoli continua a sottolineare la gravità dell’accaduto. Per la società rossonera è fondamentale chiudere al più presto questa parentesi per ritrovare la necessaria serenità in vista dei prossimi obiettivi stagionali, evitando che le polemiche extra-campo distraggano la squadra dal lavoro quotidiano con il mister.