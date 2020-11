Napoli, Gattuso gode di piena fiducia non solo dal club: aria di scudetto

Napoli, come riporta l’edizione odierna del Mattino, Gattuso si sveglia oggi circondato di fiducia e di sorrisi sinceri da parte di tutti

Napoli, come riporta l’edizione odierna del Mattino, Gattuso si sveglia oggi circondato di fiducia e di sorrisi sinceri da parte di tutti. “Aria di scudetto, il Napoli ci crede”. Questo il titolo in apertura del quotidiano.

STRANO DESTINO- Il destino molto spesso gioca scherzi ironici e pungenti, soprattutto quando sei “costretto” a consolidare tale fiducia proprio contro la squadra che ti ha dato tutto e per la quale hai dato tutto. Gattuso non è uno che si risparmia, lo sappiamo, lo ha sempre dimostrato e i risultati lo premiano, ad ogni modo fa strano sentire la parola scudetto a Novembre ma se a Napoli la si pronuncia, vuol dire che oltre alla speranza c’è la fiducia, cosa non da poco a livello di stimolo.

DIFFIDENZA A MILANO- La parola scudetto a Milano la si pronuncia solo nelle discussioni tra amici, in questo caso più per speranza che per convinzione, strano, dato che a Napoli dovrebbe prevalere un principio di scaramanzia. Ad ogni modo i numeri danno ragione ad entrambe e quello che rimane inappuntabile è il fatto che tutte e due le squadre siano in corsa, questo è innegabile.