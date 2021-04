Musso, si scatena l’asta: il Milan prepara l’idea vincente in caso di bisogno mentre attende una risposta da Donnarumma e da Raiola

Musso, si scatena l’asta: il Milan prepara l’idea vincente in caso di bisogno mentre attende una risposta da Donnarumma e da Raiola. Gazzetta dello sport fa il punto della situazione a pag. 11, in merito alla posizione del portiere dell’Udinese e delle pretendenti: “Numeri uno cercasi. Atalanta, Roma e Milan su Musso”. E ancora: “I Pozzo chiedono almeno 25 milioni per l’argentino, Percassi offre Carnesecchi a conguaglio. Meret via da Napoli: piace all’Everton di Ancelotti”.

DOVEROSA PRECISAZIONE- “Mai come quest’anno- spiega il quotidiano a pag. 11- potrebbe aprirsi una girandola di portieri. Molto dipenderà dal rinnovo contrattuale o meno di Donnarumma col Milan. Se Gigio andrà via, si avrà una reazione a catena. Diversi club cambieranno comunque a prescindere”.

L’IDEA MILAN- La rosea spiega che nelle intenzioni dell’Udinese ci sarebbe quella di inserire un giovane tra i pali, il Milan potrebbe inserire Plizzari come contropartita, il ragazzo è attualmente alla Reggina in prestito mentre continua la propria esperienza con l’under 21 azzurra.