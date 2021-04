Milan, rinnovi: al momento solo uno ma tutto intorno è silenzio mentre il tempo passa e lascia aperte le porte a qualsiasi tipo di soluzione

Milan, rinnovi: al momento solo uno ma tutto intorno è silenzio mentre il tempo passa e lascia aperte le porte a qualsiasi tipo di soluzione. Gazzetta dello sport di questa mattina lo spiega a pag. 9, indicando Ibrahimovic come l’unico ad aver rinnovato fino ad ora: “Ibra è l’unica certezza Gigio resta in silenzio: rossoneri sulle spine”. E ancora: “Il sì dell’attaccante a 7 milioni primo punto fermo. Per il portiere il club non vuole partecipare ad aste”.

DONNARUMMA- Il quotidiano spiega che per quanto riguarda il portiere vige un silenzio che al momento non trasmette particolari sensazioni mentre le risposte alla proposta del Milan da 8 milioni di euro non arrivano. Il Milan ed il portiere vorrebbero evitare aste ma intanto i possibili acquirenti a certe cifre latitano, complice anche il periodo economico molto complesso.

CALHANOGLU- “Il Milan apprezza il suo contributo- si legge- ma gli alti e bassi anche in quest’ultima stagione sono evidenti. Difficile che il club salga sopra i quattro milioni, tetto massimo, fissato per quasi tutti. Calhanoglu vorrebbe passare da 2,5 a 6. Ma non ci sono offerte di altre squadre per lui. E lo stallo al

momento è totale”.