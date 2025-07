Calciomercato Milan, ore cruciali per il futuro di Jashari: incontro decisivo in questo momento, Tare spera. Le ultimissime notizie

La “telenovela” legata al futuro di Ardon Jashari potrebbe vivere oggi un snodo cruciale. Il giovane centrocampista classe 2002, attualmente in forza al Club Bruges, è atteso per un incontro che potrebbe sbloccare il suo passaggio al Milan. Un appuntamento decisivo per le ambizioni rossonere e per la volontà del giocatore di vestire la maglia del Diavolo.

L’incontro con il Bruges

L’incontro odierno tra Jashari e la dirigenza del Bruges è attesissimo. L’obiettivo primario del 22enne è ottenere il via libera per lasciare il club belga e coronare il suo desiderio di approdare in Serie A, al Milan. La trattativa tra i due club è in corso da tempo, ma la volontà del giocatore di accelerare i tempi potrebbe essere determinante per trovare una quadra. Il Bruges, dal canto suo, cercherà di tutelare i propri interessi, ma la pressione del calciatore e l’offerta del Milan potrebbero facilitare un’intesa.

Le mosse del Milan

Per il Milan, l’arrivo di Jashari rappresenterebbe un rinforzo importante a centrocampo. Il giovane svizzero, con la sua visione di gioco, la sua fisicità e la sua capacità di recuperare palloni, si inserirebbe perfettamente nei piani tattici della squadra. La dirigenza rossonera ha individuato in lui un profilo ideale per ringiovanire e dare nuova linfa al reparto mediano, puntando su un talento già affermato ma con ampi margini di crescita.