Calciomercato Milan, rebus Liberali! Tare e Furlani pensano ad una soluzione a sorpresa. La situazione

Calciomercato Milan, in casa rossonera va risolto il rebus legato al futuro di Mattia Liberali: i rossoneri pensano ad una cessione a titolo definitivo

Il nome di Mattia Liberali risuona negli ambienti calcistici, ma non solo per il suo indiscutibile talento. Il giovane trequartista, che ha compiuto 18 anni ad aprile, si trova in una situazione di stallo che tiene con il fiato sospeso i tifosi del Milan e gli addetti ai lavori. Come evidenziato da Marco Pasotto su La Gazzetta dello Sport, il suo contratto in scadenza nel 2026 non è ancora stato rinnovato, gettando un’ombra sul suo futuro in rossonero.

Il Contesto: Un Esordio Prematuro e le Aspettative

L’esordio di Liberali in prima squadra è stato un momento clou della sua giovane carriera. A dicembre dell’anno scorso, il talentino ha giocato titolare per un’ora nel match di campionato Milan-Genoa, ricoprendo il ruolo di trequartista nel 4-2-3-1 dell’allora tecnico Fonseca. Un’occasione importante che, seppur significativa, sembra essere stata, col senno di poi, solo una “ciliegina sopra una torta che in realtà non c’è”, come metaforicamente descritto da Pasotto.

Le aspettative su Liberali erano alte, specialmente dopo la tournée estiva negli USA della scorsa stagione. In quell’occasione, il giovane è stato accostato a nomi illustri come Phil Foden, grazie alle sue prestazioni brillanti e alla sua capacità di “disegnare calcio”. La sua passerella di lusso nella vittoria contro il Real Madrid a inizio agosto aveva ulteriormente alimentato i sogni, consolidati anche dalla conquista dell’Europeo Under 17 con la Nazionale italiana, dove aveva brillato al fianco di Francesco Camarda e segnato un gol fantastico all’Inghilterra.

Il Nodo del Contratto e le Voci di Mercato

Nonostante queste premesse entusiasmanti, il prolungamento di contratto di Liberali sembra essersi arenato. Pasotto sottolinea come “di rinnovo, però, non si parla. Quanto meno, non se ne parla più”. Questa mancanza di dialogosul fronte contrattuale è il primo indizio chiaro di una possibile cessione a titolo definitivo. Il percorso deludente della scorsa stagione, al di là dell’esordio, rafforza ulteriormente questa ipotesi. Nonostante fosse stato aggregato alla prima squadra, le occasioni per dimostrare appieno il suo valore sono state limitate.

Con l’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo e Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Milan, la situazione potrebbe subire una svolta significativa. Sarà cruciale capire quali saranno le intenzioni della nuova dirigenza e del nuovo staff tecnico riguardo ai giovani talenti del vivaio. Tare, noto per la sua capacità di individuare e valorizzare giocatori, dovrà valutare attentamente il caso Liberali. Allegri, dal canto suo, avrà il compito di integrare i giovani in prima squadra e dare loro le giuste opportunità.

Le Possibili Soluzioni: Rinnovo, Cessione o Prestito?

Al momento, le opzioni per il futuro di Mattia Liberali sembrano essere principalmente tre: un rinnovo di contratto che gli garantirebbe continuità al Milan, una cessione a titolo definitivo che porterebbe liquidità nelle casse rossonere, o un prestito per permettergli di accumulare esperienza in un’altra squadra. Quest’ultima opzione, seppur non esplicitamente menzionata nell’articolo di Pasotto, è spesso una soluzione adottata dai grandi club per i giovani promettenti.