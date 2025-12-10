Mussa e una corsa Scudetto a tre corsie. La sua opinione sul Milan di Allegri e l’apporto di Pulisic

Mussa parla così della corsa Scudetto tra Inter, Napoli e Milan. Le sue parole su Allegri e l’apporto di Pulisic

L’allenatore Giovanni Mussa, intervenuto a TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, ha commentato l’attuale situazione Scudetto, con Napoli e Milan appaiate in vetta. Secondo Mussa, la recente vittoria in rimonta dei rossoneri non solo infonde “autostima e consapevolezza”, ma è cruciale perché la squadra ha compreso di poter “giocare anche in altri modi”. Questa capacità di essere diverse squadre all’interno dello stesso match, trovando alternative tattiche, è un elemento su cui il Milan sta lavorando meglio di altre formazioni.

Mussa è convinto che il Milan farà ulteriori “salti in avanti”, innescando un processo di crescita che cementa il gruppo. In questo senso, riconosce che Allegri è “il migliore” nel consolidare la mentalità di squadra. L’unica cautela è rivolta alla fase difensiva: “è ovvio che non possono concedere due gol a Inter e Napoli”, come fatto con il Torino.

Mussa, Pulisic e la Corsa a Tre per il Titolo

Il commento di Mussa esalta anche la figura di Christian Pulisic, capocannoniere e sempre più decisivo: “È da top club, ha dovuto maturare nel tempo ma sa fare tutto oggi”. L’analisi si concentra poi sulla lotta per il titolo, confermando che si tratta di una “lotta a tre” tra Napoli, Inter e Milan, sebbene con “caratteristiche diverse”.

Mussa ritiene il Napoli una squadra “solida” e l’Inter un club da inserire tra i favoriti per “mentalità e valore”. Tuttavia, evidenzia un vantaggio importante per il Milan: l’assenza dalle coppe europee e dalla Coppa Italia. Questo permetterà ai rossoneri, con percorsi diversi, di giocarsi il titolo fino alla fine con una freschezza fisica superiore.