 Milan Como, il match si giocherà a San Siro: le ultime
Milan Como, si giocherà a San Siro. Le parole di Ordine e il pericolo di una partita in più da recuperare

2 minuti ago

San Siro Maignan

Milan Como, la partita di campionato si giocherà a San Siro. Ma Ordine avverte: saranno due le partite da recuperare

Il giornalista de Il Giornale, Franco Ordine, ha fornito un aggiornamento cruciale riguardo la sede della partita Milan-Como, confermando che l’ipotesi di giocare a Perth in Australia è definitivamente tramontata. La partita, originariamente rinviata a causa degli impegni olimpici di San Siro, si disputerà regolarmente in Italia.

La nuova collocazione del match sarà in una delle due finestre infrasettimanali originariamente riservate ai play-off di Champions League, ovvero il 17 o il 24 febbraio.

Milan Como, Un Impegno in Più nel Calendario Rossonero

Ordine sottolinea che, optando per una data infrasettimanale e non per un campo neutro esterno, il Milan accumulerà due partite da recuperare nel corso della stagione. Questa soluzione, sebbene risolva il problema logistico e organizzativo legato all’Australia, complica leggermente il calendario dei rossoneri, che dovranno gestire un doppio impegno da recuperare. La notizia rassicura i tifosi sulla possibilità di vedere la partita sul campo di casa.

