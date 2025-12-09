Milan Como, si giocherà a San Siro. Le parole di Ordine e il pericolo di una partita in più da recuperare

News
Milan Como, la partita di campionato si giocherà a San Siro. Ma Ordine avverte: saranno due le partite da recuperare
Il giornalista de Il Giornale, Franco Ordine, ha fornito un aggiornamento cruciale riguardo la sede della partita Milan-Como, confermando che l’ipotesi di giocare a Perth in Australia è definitivamente tramontata. La partita, originariamente rinviata a causa degli impegni olimpici di San Siro, si disputerà regolarmente in Italia.
La nuova collocazione del match sarà in una delle due finestre infrasettimanali originariamente riservate ai play-off di Champions League, ovvero il 17 o il 24 febbraio.
Milan Como, Un Impegno in Più nel Calendario Rossonero
Ordine sottolinea che, optando per una data infrasettimanale e non per un campo neutro esterno, il Milan accumulerà due partite da recuperare nel corso della stagione. Questa soluzione, sebbene risolva il problema logistico e organizzativo legato all’Australia, complica leggermente il calendario dei rossoneri, che dovranno gestire un doppio impegno da recuperare. La notizia rassicura i tifosi sulla possibilità di vedere la partita sul campo di casa.