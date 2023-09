Musah a Sky: «Una partita così dovevamo vincerla. Devo lavorare sodo per trovare il mio posto»

Yunus Musah, centrocampista del Milan, ha parlato a Sky dopo la partita contro il Newcastle. Le sue dichiarazioni

PAREGGIO – «C’è tanta rabbia che non abbiamo trovato il gol oggi. Una partita così in casa dobbiamo vincerla».

STA CRESCENDO – «È quello che voglio, voglio crescere, imparare. Devo lavorare sodo per trovare il mio posto».

TITOLARE COL VERONA – «Io sempre provo a essere preparato per giocare».

COME SI TROVA AL MILAN – «Molto bene, i ragazzi mi hanno accolto bene. Bello essere in un club così e in Italia, qui ho tanti bei ricordi. Il trasferimento è stato facile».