Milan Newcastle 0-0: rossoneri spreconi, pari a San Siro

Il Milan ospita il Newcastle nella prima giornata di Champions League 2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Archiviata la sconfitta nel derby contro l’Inter il Milan riparte dalla sfida al Newcastle nel match valido per la prima giornata dei gironi di Champions League 2023-24. I rossoneri pur calciando verso lo specchio per più di venti volte sprecano tante occasioni da rete con Leao troppo lezioso. Pari a San Siro

Milan Newcastle 0-0 LIVE: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

2′ Primi minuti di marchio Milan con i rossoneri che gestiscono il possesso e provano ad affonare il colpo

3′ Tiro Leao – azione manovrata del Milan con la palla scambiata tra Theo e il portoghese che prova la conclusione dal limite, blocca Pope.

6′ Prova a rispondere il Newcastle attenta la difesa del Milan

8′ Ritmi alti a San Siro

12′ Doppia occasione Milan – prima Pobega riceve palla al limite dell’area dopo un’azione corale rossonera, controlla e calcia con Pope attento, l’azione prosegue e Chukwueze prova a ribadire in rete attento ancora il portiere

13′ Spinge il Milan che sta assediando l’area del Newcastle

17′ Tiro Krunic – il bosniaco riceve palla dopo la respinta su cross di Chukwueze controlla e calcia dal limite, Pope in angolo

18′ Occasione Milan – su calcio d’angolo di Krunic arriva dalle retrovie Theo che di testa prova a battere Pope che devia in angolo in qualche modo

20′ Tiro Loftus Cheek – l’inglese riceve palla a centrocampo, si mette in proprio e punta la porta, tiro dalla distanza alto

25′ Prova a reagire il Newcastle trovando l’opposizione della difesa del Milan

30′ Occasione Giroud – verticalizzazione di Leao per Theo che allunga la corsa, raggiunge il pallone e arrivato sul fondo fa un cross forte e teso sul primo palo, il francese ci arriva ma non riesce ad indirizzare in rete

33′ Doppia occasione Milan – verticalizzazione di Theo per Leao che dentro l’area si libera per il tiro ma si perde per troppa leziosità, la difesa allontana male e arriva Pogeba che calcia a botta sicura ma il tentativo viene salvato sulla linea

37′ Occasione Chukwueze – cross dalla destra sul secondo palo arriva Leao che di testa la mette al centro per l’inserimento del nigeriano che di testa non riesce ad indirizzare verso lo specchio

42′ Tante occasioni per il Milan che per ora non riesce a sbloccare il match

45′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

47′ Inizio a marca Newcastle che però non crea pericoli

50′ Milan più in fase di attesa in questo frangente del match

52′ Tiro Florenzi – il terzino riceve palla da Krunic, sfrutta il movimento dei compagni per puntare la porta, calcia dal limite, tiro strozzato e fuori

57′ Ritmi più lenti rispetto alla prima fase di gioco

63′ Occasione Reijnders- l’olandese appena entrato si mette in proprio con il fisico difende la palla e arriva fino al limite dell’area, ma il tiro è debole

67′ Il Milan prova a spingere ma non trova varchi per far male al Newcastle

71′ Problemi per Loftus al suo posto Musah

73′ Occasione Milan – cross di Florenzi che premia l’inserimento del portoghese che di testa per centimetri non fa gol

75′ Assedio rossonero

78′ Tiro Theo Hernandez – cross di Florenzi che pesca sul secondo palo il terzino francese che prova la conclusione al volo, tiro impreciso

79′ Problemi per Maignan entra Sportiello

85′ Spingono i rossoneri

87′ Tiro Giroud – contropiede rossonero guidato da Theo che appoggia per l’atatccante che punta l’area e arrivato al limite calcia, tiro centrale, blocca Pope

92′ I rossoneri provano il tutto per tutto

95′ Finisce il secondo tempo

Migliore in campo Milan – PAGELLE

Pobega

Milan Newcastle 0-0: risultato e tabellino

MARCATORI:

MILAN (4-3-3): Maignan (79′ Sportiello); Calabria (46′ Florenzi), Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek (71′ Musah), Krunic, Pobega (60′ Reijnders) ; Chukwueze (60′ Pulisic), Giroud, Leao. All. Pioli. A disp. Sportiello, Mirante, Kjaer, Adli, Jovic, Okafor

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Bruno Guimaraes, Longstaff, Tonali (71’Anderson); Murphy (62′ Wilson), Isak (90’Barnes), Gordon (62’Almiron). All. Howe. A disp. Karius, Harris, Dummett, Lascelles, Targett, Hall, Livramento, Miley

ARBITRO: Josè Maria Sanchez

AMMONITI: 40′ Calabria; 49′ Schar; 81′ Musah; 82′ Giroud;

Milan Newcastle: il pre-partita