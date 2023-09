I voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la prima giornata dei gironi di Champions League 2023/24: pagelle Milan Newcastle

TOP: Thiaw, Tomori, Pobega

FLOP: Leao

VOTI:

Maignan 6– Mai impegnato nel primo tempo, il Newcastle calcia due volte ma mai nello specchio della porta (79′ Sportiello 6)

Calabria 6 – contiene bene le folate offensive dalla sua parte e spesso si propone in fase d’attacco duettando con Chukwueze (46′ Florenzi 6)

Thiaw 6 – usa bene il fisico per non concedere praticamente mai nulla agli attaccanti avversari.

Tomori 6– in coppia con Thiaw forma un duo fisicamente duro da affrontare. Come il compagno di reparto concede poco.

Theo Hernandez 6,5 – Una continua spina nel fianco per gli avversari le sue folate producono costantemente occasioni, purtoppo mai sfurttate dai compagni nel primo tempo

Krunic 6 – Partita scolastica nel primo tempo, non rischia mai la giocata e spesso nell’impostare si appoggia all’indietro

Pobega 6,5 – Ha l’occasione di sbloccare il match ma una buona parata di Pope gli nega il gol. Poco dopo gli ricapita ma il suo tiro e salvato sulla linea a Pope battuto (60′ Reijnders)

Loftus 6 – Prova a farsi valere fisicamente, spesso contenuto dagli avversari, un pizzico di lentezza in fase di appoggio (71′ Musah 6)

Leao 5– Ha l’occasione per sbloccare il risultato, diribba due avversari ma si perde per troppa leziosità al momento del tiro

Chukwueze 5,5 – riceve spesso palla, ha due occasioni di testa la prima la salva Pope la seconda è imprecisa. (60′ Pulisic 6)

Giroud 6 – Ha due occasioni per sbloccare il match, la più netta sul cross testo di Theo sul primo palo che non riesce a ribadire per poco in rete