Kvaratskhelia, FULMINE a ciel sereno in casa Napoli! L’annuncio dell’agente SPIAZZA tutti e scatena il mercato: cos’ha detto

Mamuka Jugeli, l’agente di Khvicha Kvaratskhelia ha parlato a Imedi Tv in tono abbastanza netto sul futuro del suo assistito, che sembra sempre più lontano da Napoli. Di seguito le sue parole che scatenano le voci di mercato. Chissà che anche il calciomercato Milan non possa farci un pensierino dopo questo annuncio a sorpresa.

PAROLE – «Non voglio che la gente pensi che Kvaratskhelia voglio restare a Napoli. Noi vogliamo andarcene, ma stiamo aspettando la fine dell’Europeo per non disturbarlo. La priorità è il trasferimento in una squadra che giochi la Champions».