Moviola Milan Newcastle: gli episodi dubbi del match

Moviola Milan Newcastle: ecco gli episodi dubbi della partita, valida per la prima giornata dei gironi di Champions League 2023/24

Il Milan affronta il Newcastle, nel match valido per la prima giornata di Champions League 2022/23. Dirige l’incontro Sanchez. Assistenti: Cabanero-Prieto. IV Ufficiale: Grado. Al VAR Hernandez e Fritz. Ecco la moviola del match, con tutti gli episodi discussi e spinosi analizzati nel dettaglio. MILAN NEWCASTLE LIVE

1′ Inizia il match

30′ Proteste Newcastle – gli ospiti chiedono un calcio di rigore per una spinta di Leao in area su Longstaff, per Sanchez non c’è nulla

40′ Ammonito Calabria – il capitano rossonero esagera nelle proteste Sanchez gli mostra il cartellino

45′ Finisce il primo tempo

49′ Ammonito Schar – il giocatore del Newcstle sgomita con il braccio troppo largo

81′ Ammonito Musah – il centrocampista rossonero ferma la ripartenza del Newcastle

82′ Ammonito Giroud – L’attaccante francese in contrasto areo sgomita troppo, Sanchez gli mostra il cartellino

96′ Finisce il primo tempo