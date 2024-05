Nuovo allenatore Milan, da Conceicao a Fonseca: ecco cosa filtra sulla scelta dei rossoneri per la panchina del prossimo anno

La scelta del nuovo allenatore è il tema caldo in casa Milan. Dato per certo l’addio di Stefano Pioli al termine della stagione, i nomi attualmente in pole per la panchina dei rossoneri sembrano essere quelli di Paulo Fonseca e Sergio Conceicao. Il giornalista Luca Marchetti, dagli studi di Sky Sport, fa il punto sulla situazione.

NESSUNA SCELTA DEFINITIVA – «Panchina Milan? Siamo al punto che ancora una scelta definitiva non è stata fatta. Che sono in fase di valutazione questi profili di cui tu hai parlato. I nomi più caldi sono quelli di Fonseca e Conceiçao. Ad oggi, da quello che ci risulta, con Conceiçao ci sono stati delle interlocuzioni più approfondite rispetto a quelle con Fonseca. Il portoghese del Porto è quello con cui si vuole andare più in profondità, per quanto riguarda non solo un accordo economico, chiaramente, che arriva quasi per ultimo quando si parla con gli allenatori perché prima si cerca di capire la compatibilità con l’ambiente, le doti caratteriali. Sono due portoghesi, e questo è già un tratto in comune».

NON PER FORZA PORTOGHESE – «Non è che poi l’allenatore del Milan sarà per forza portoghese, però Fonseca il campionato italiano lo conosce perché ci ha allenato. Sergio Conceiçao lo conosce perché ci ha giocato, e quindi può essere avvantaggiato da questo. Sicuramente si dovrà parlare anche dello sviluppo della società. Al Milan serve un allenatore che, al di là delle competenze tecniche che ha, sia molto vicino alle idee di sviluppo del club insieme alla società».

L’IDEA DI CARDINALE – «Quindi un allenatore che possa prendere in mano la situazione tecnica della squadra, per permettere al Milan quello sviluppo che è in testa di Gerry Cardinale. Quindi la ricerca di giocatori, nel mondo, in grado di poter crescere con il Milan, in grado di poter fare trading insieme a questi, ma nel fare trading arrivare agli obiettivi che possano fare da volano al Milan per essere ancora più competitivo, sia in Italia che naturalmente in Europa».