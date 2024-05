Theo Hernandez Milan, il Bayern Monaco torna sul terzino rossonero: la volontà del giocatore francese

Theo Hernandez Milan, il Bayern Monaco torna sul terzino rossonero: la volontà del francese in vista di questa estate

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira su X, il Bayern Monaco ha mostrato interesse per Theo Hernandez e vorrebbe portarlo via dal Milan nella prossima sessione di calciomercato.

Il club tedesco sembrerebbe fare sul serio per il terzino rossonero, che ha un contratto in scadenza nel 2026 ma per il quale le trattative per il prolungamento non sono ancora decollate. Al momento, la volontà del francese è quella di restare in rossonero e non sembra interessato alla avance del Bayern.