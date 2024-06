Zirkzee Milan, l’attaccante è arrivato in ritiro con l’Olanda: l’indizio social fa IMPAZZIRE i tifosi – VIDEO

Zirkzee Milan, l’attaccante è arrivato in ritiro con l’Olanda: l’indizio social fa IMPAZZIRE i tifosi. Il VIDEO pubblicato dagli Orange

Joshua Zirkzee è arrivato al ritiro dell’Olanda per Euro2024: l’attaccante del Bologna seguito dal mercato Milan è stato chiamato in extremis per sostituire Brobbey. L’olandese è stato ritratto dalla pagina ufficiale degli Orange.

Nel video non c’è l’abbraccio con Reijnderes, centrocampista rossonero presente con gli Orange. Nei commenti del post tanti i tifosi che si sono accorti di questo dettaglio: sarà un indizio di mercato o semplicemente una decisione nel montaggio del video?