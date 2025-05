Milan Bologna, chi gioca in attacco: Conceicao svia alla domanda. Ma c’è un favorito!

Milan Bologna, Sergio Conceicao in conferenza stampa non svela chi giocherà in attacco. Ecco chi è in vantaggio tra i tre

Sergio Conceicao in conferenza stampa, alla vigilia di Milan-Bologna, non ha svelato chi giocherà dall’inizio in finale di Coppa Italia. Dichiarando che i calciatori stessi non sanno ancora chi scenderà in campo.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, ci sarebbero però un netto favorito: ossia Luka Jovic che parte in vantaggio su Santiago Gimenez per una maglia da titolare.