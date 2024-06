Badiashile Milan, CAMBIA TUTTO per il difensore: ora il Chelsea APRE alla cessione! Non solo i rossoneri sulle sue tracce. Le ultime

Il nome di Benoit Badiashile non è mai definitivamente scomparso dai radar del calciomercato Milan, e adesso, a distanza di mesi dai primi interessamenti e dalle prime voci, può tornare di moda per i rossoneri e non solo.

Come fa sapere CaughtOffside il Chelsea pare abbia aperto ad una sua cessione. Oltre ai rossoneri, anche la Roma e alcune squadre della Saudi pro League hanno messo gli occhi sul centrale francese. I Blues pensano di acquistare nuovi giocatori nel reparto arretrato, così lo spazio per lui sarebbe ancor più ridotto.