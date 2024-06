Argurio (ds Novara) SICURO sulla seconda squadra Milan: «Può solo far bene, vi spiego il motivo»

Argurio SICURO sulla seconda squadra del Milan: «Può solo far bene, vi spiego il motivo». Le parole del ds del Novara

Christian Argurio ha parlato ai microfoni di TMW del tema seconde squadre e dell’arrivo del Milan U23 nella Lega Pro. Di seguito le parole del direttore sportivo del Novara:

PAROLE – «Credo che la cosa logica sia quella di evitare le esagerazioni, dal punto di vista numerico avere una squadra under 23 per ogni girone è sostenibile e ragionevole, lavorando come stanno facendo Juventus e Atalanta e farà il Milan può solo far bene. Esasperando questa cosa si toglierebbe visibilità al campionato e soprattutto si abbasserebbe il valore del campionato stesso. Io focalizzerei il problema della Serie C su giocatori di 24-25 anni che si perdono, il minutaggio è una risorsa importante per diversi club visti i costi poco sostenibili».