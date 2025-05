Conceicao, l’annuncio alla vigilia di Milan Bologna: «E’ tornato a disposizione»

Conceicao ha annunciato in conferenza stampa che il giocatore è tornato a disposizione e sarà presente nella finale di Coppa Italia

Sergio Conceicao in conferenza stampa, dopo aver parlato del ritorno di Rafael Leao, assente in Milan-Bologna di campionato per infortunio, ha annunciato un altro ritorno per la finale di Coppa Italia. Può essere un’arma a gara in corso:

LE PAROLE – «Leao sta bene, Sottil è tornato. Oggi abbiamo allenamento alle 18:00. Anche loro hanno recuperato qualche giocatore. La squadra conta più delle individualità».