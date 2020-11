Murelli, il Milan si prepara ad accogliere in panchina il vice di Pioli, se gli esami daranno conferma dell’esito positivo, saran tre settimane

Murelli, il Milan si prepara ad accogliere in panchina il vice di Pioli, se gli esami daranno conferma dell’esito positivo, saran tre settimane. Oggi la controprova per certificare che la positività di Pioli non sia falsa, poi la squadra si ritroverà domani al campo d’allenamento agli ordini del vice. Vediamo chi è.

L’ANTI MARADONA- “L’anti-Maradona che ora sfida gli eredi di Diego”. Lo definisce così la rosea di questa mattina, non per antipatia nei confronti del campione argentino ma per i trascorsi in Serie A: “In Italia, al Napoli arriva Diego Armando Maradona. Il terzino lo affronta più volte, e soltanto in una occasione il fuoriclasse argentino riesce a sfuggire alla sua marcatura. Così si conquistò il soprannome di anti Maradona. Dal Suzzara in poi ha seguito una gavetta in panchina che lo ha portato quasi subito a ricostruire il sodalizio con l’amico Stefano”.