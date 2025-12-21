 Multa Allegri, il tecnico pagherà senza battere ciglio
Multa Allegri, il tecnico pagherà senza battere ciglio: spunta la strategia mediatica del livornese

3 ore ago

Multa Allegri, il tecnico pagherà i 10mila euro senza battere ciglio: spunta la strategia comunicativa e mediatica del tecnico

Massimiliano Allegri finisce nuovamente nel mirino del Giudice Sportivo, ma questa volta non per questioni tattiche. Per gli insulti rivolti a Lele Oriali durante la semifinale di Supercoppa a Riad, il tecnico rossonero è stato sanzionato con un’ammenda di 10.000 euro. Secondo i rapporti della Procura Federale, Allegri avrebbe assunto un atteggiamento provocatorio e offensivo nei confronti del dirigente del Napoli, arrivando a epiteti pesanti che il club azzurro ha definito «fuori controllo».

Multa Allegri, la mossa di Max: “Pagare per proteggere”

Nonostante il clamore, l’allenatore livornese sembra intenzionato a chiudere la vicenda rapidamente:

  • Nessun ricorso: Allegri pagherà la sanzione senza battere ciglio, accettando il verdetto del giudice Mastrandrea che ha evitato la squalifica in campionato.
  • Scudo mediatico: Molti osservatori leggono in questa “piazzata” una precisa scelta comunicativa. Attirando le critiche su di sé, Allegri ha tolto pressione a una squadra uscita «sconfitta e delusa» dal campo di Riad, spostando l’attenzione dai limiti tecnici alla polemica disciplinare.
