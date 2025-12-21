Multa Allegri, il tecnico pagherà senza battere ciglio: spunta la strategia mediatica del livornese

Multa Allegri, il tecnico pagherà i 10mila euro senza battere ciglio: spunta la strategia comunicativa e mediatica del tecnico

Massimiliano Allegri finisce nuovamente nel mirino del Giudice Sportivo, ma questa volta non per questioni tattiche. Per gli insulti rivolti a Lele Oriali durante la semifinale di Supercoppa a Riad, il tecnico rossonero è stato sanzionato con un’ammenda di 10.000 euro. Secondo i rapporti della Procura Federale, Allegri avrebbe assunto un atteggiamento provocatorio e offensivo nei confronti del dirigente del Napoli, arrivando a epiteti pesanti che il club azzurro ha definito «fuori controllo».

Multa Allegri, la mossa di Max: “Pagare per proteggere”

Nonostante il clamore, l’allenatore livornese sembra intenzionato a chiudere la vicenda rapidamente: