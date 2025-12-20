Allegri, arriva la decisione del Giudice Sportivo dopo la lite con Oriali in Supercoppa: ammenda per il tecnico

Allegri è stato sanzionato con un’ammenda di 10mila euro dopo lo scontro con Oriali in Napoli-Milan di Supercoppa Italiana

Non si placano le polemiche dopo la semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan. Se il campo ha sancito il passaggio in finale della formazione di Antonio Conte, il post-partita si è spostato nelle aule del Giudice Sportivo. È arrivata infatti la sanzione ufficiale per Massimiliano Allegri a seguito dello scontro verbale avuto a bordocampo con Gabriele Oriali, coordinatore sportivo del Napoli.

Allegri, la decisione del Giudice Sportivo

Il comunicato ufficiale non lascia spazio a interpretazioni: l’allenatore rossonero è stato sanzionato con un’ammenda di 10.000 euro. Le motivazioni rese note dal Giudice Sportivo descrivono un comportamento censurabile:

Atteggiamento provocatorio: Allegri avrebbe tenuto una condotta irritante per gran parte del secondo tempo nei confronti della panchina avversaria.

Espressioni offensive: Il tecnico avrebbe rivolto ripetutamente insulti a Oriali, un'infrazione che non è sfuggita agli ispettori della Procura Federale appostati a bordocampo.

La posizione del Napoli

La sanzione arriva dopo giorni di forte tensione, alimentata anche da una nota ufficiale pubblicata dal Napoli subito dopo il match. Il club partenopeo aveva denunciato pubblicamente l’atteggiamento di Allegri, auspicando un intervento deciso degli organi federali per tutelare l’integrità dei propri tesserati. Sebbene la multa chiuda il caso dal punto di vista disciplinare, resta il clima gelido tra le due società, esasperato da una sfida che ha lasciato strascichi pesanti anche fuori dal rettangolo di gioco.